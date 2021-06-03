Haberler Denizlispor Son dakika spor haberi: Denizlispor'a transfer yasağı geldi

Son dakika spor haberi: 'a transfer yasağı geldi

Son dakika spor haberi: 'de küme düşen 'a geçmişe dönük futbolcu borçları nedeniyle transfer yasağı geldi. İşte detaylar...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:19 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:29
Son dakika spor haberi: Denizlispor'a transfer yasağı geldi

'de küme düşme acısı yaşayan Yukatel 'a geçmişe dönük futbolcu borçları nedeniyle transfer yasağı geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kadrosundan birçok futbolcuyu kaybedip elinde sadece 8 oyuncu kalan yeşil-siyahlıların yasağı kaldırabilmek için yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Denizlispor'da yarın saat 17.00'de Kültür Merkezi'nde çoğunluğun sağlanması halinde kongre gerçekleştirilecek. ekibinde, başkanlık seçimi için eski futbolcu adaylığını açıklarken, eski başkanlardan ve 'ın da seçimde aday olabileceği belirtildi. Aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan 'in yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve daha sonra istifa eden 'nın da başkanlık için adının geçtiği kaydedildi. Kongrede yasal çoğunluk sağlanamazsa ise seçim haftaya çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

SON DAKİKA