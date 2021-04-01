Costel kenti terk etti

Denizlispor HaberleriGiriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:36Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon da alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Yeşilsiyahlılarda daha önce Subotic, Aissati ve Lopes de aynı gerekçeyle takımdan ayrılırken, Pantilimon dünkü idmana katılmadı. 34 yaşındaki deneyimli Rumen file bekçisinin ödemelerin yapılmaması nedeniyle rahatsızlık duyduğu, takımda forma giymek istemediği, bu nedenle de şehirden ayrıldığı öğrenildi.