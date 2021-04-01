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Costel kenti terk etti

'da kaleci da alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:36 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Costel kenti terk etti
'da kaleci da alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Yeşilsiyahlılarda daha önce , ve de aynı gerekçeyle takımdan ayrılırken, Pantilimon dünkü idmana katılmadı. 34 yaşındaki deneyimli Rumen file bekçisinin ödemelerin yapılmaması nedeniyle rahatsızlık duyduğu, takımda forma giymek istemediği, bu nedenle de şehirden ayrıldığı öğrenildi.
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