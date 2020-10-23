Haberler Denizlispor Horoz’da yeni loca harekatı

Horoz’da yeni loca harekatı

Denizlispor Başkanı , 'nin aldığı loca kararına istinaden, 'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına tüm hızıyla devam ettiklerini açıkladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Horoz’da yeni loca harekatı

Denizlispor Başkanı , 'nin aldığı loca kararına istinaden, 'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına tüm hızıyla devam ettiklerini açıkladı. Başkan Çetin, "Statta mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz. Loca inşasına gece gündüz devam ediyoruz. Hedefimiz maçında 2 bin taraftarımızla beraber olmak" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ KARTAL'I BEKLİYOR

'nin deplasmanda yenerek ligde siftah yapan Denizli, Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Prosinecki, "Çok güzel bir maç seyrettireceğimizi düşünüyorum" dedi.

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