Horoz’da yeni loca harekatı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, TFF'nin aldığı loca kararına istinaden, Denizli Atatürk Stadı'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına tüm hızıyla devam ettiklerini açıkladı. Başkan Çetin, "Statta mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz. Loca inşasına gece gündüz devam ediyoruz. Hedefimiz Beşiktaş maçında 2 bin taraftarımızla beraber olmak" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ KARTAL'I BEKLİYOR

Gençlerbirliği'nin deplasmanda yenerek ligde siftah yapan Denizli, Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Prosinecki, "Çok güzel bir maç seyrettireceğimizi düşünüyorum" dedi.