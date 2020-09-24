Haberler Denizlispor Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi

'dan Denizlispor'a icra takibi

'la yollarını ayırdıktan sonra ekiplerinden 'a transfer olan Olçay Şahan, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:29
Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi

ekiplerinden 'da geçen sezon forma giyen alacakları ödenmediği gerekçesiyle eski kulübüne icra takibi başlattı. Denizlispor'un geçen sezon başı 'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay, kulüp tarafından kendisine ödenmeyen 375 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe dava açıp, icra makbuzu gönderdi.

Denizli 4. İcra Dairesi, borç nedeniyle Denizlispor'a resmi tebligat yolladı. Tebligatta, Olcay Şahan'a 15 bin 737 TL yasal faiziyle birlikte toplam 390 bin 337 TL'lik ödemenin 7 gün içinde yapılması gerektiği, gereken ödeme yapılmadığı takdirde icra takibinin yasal olarak başlatılacağı belirtildi. Denizlispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Olcay, yeşil-siyahlı ekipte forma giydiği 30 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Milli futbolcu Olcay, daha önce 'ta da oynamıştı.

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