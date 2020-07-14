Horoz hayat buldu
Trabzonspor karşısında yenik duruma düştüğü maçı kazanan Denizli, 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı, düşme potasından da uzaklaştı.
Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından ateş hattına gerileyen Denizlispor, dün hayati bir galibiyet aldı. Zirve yarışı yapan Trabzonspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen son saniyelere kadar oyundan kopmayan yeşil-siyahlılar, sahadan 2-1'lük üstünlükle ayrılırken, 14. sıradan da 13.'lüğe yükseldi. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkaran Horozlar, pandemi sürecinden sonra da ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep ve Başakşehir'e kaybeden Ege temsilcisi, Çaykur Rizespor'la da berabere kalmıştı.
SÜPER LİG'DE TUTUNACAĞIZ
Ege ekibinin yıldız ismi Recep Niyaz, maçın ardından şu açıklamaları yaptı: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Böyle bir takımdan 3 puan almak önemliydi. Camia olarak bir bütün olduk. Yıllar sonra lige çıktık. Bu takımı ligde tutmak bu şehrin bir evladı olarak benim için de çok önemli. İnşallah ligde kalacağız."
SAVAŞTIK VE KAZANDIK
Horozlar'ın savunmasındaki vazgeçilmezi Oğuz Yılmaz'ın da maçın ardından yüzü gülüyordu. Telafisi olmayan bir maç oynadıklarını belirten Oğuz, "Bu galibiyet ilaç gibi geldi. Bu maçta savaşmamız gerektiğini Levent hocamız söylemişti. Biz de kazandık. Bu saatten sonra iyi oyun, kötü oyun diye bir şey yok" diye konuştu.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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