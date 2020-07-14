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14 Temmuz 2020, Salı
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Horoz hayat buldu

Horoz hayat buldu

karşısında yenik duruma düştüğü maçı kazanan , 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı, düşme potasından da uzaklaştı.

Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından ateş hattına gerileyen Denizlispor, dün hayati bir galibiyet aldı. Zirve yarışı yapan karşısında yenik duruma düşmesine rağmen son saniyelere kadar oyundan kopmayan yeşil-siyahlılar, sahadan 2-1'lük üstünlükle ayrılırken, 14. sıradan da 13.'lüğe yükseldi. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkaran Horozlar, pandemi sürecinden sonra da ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte , , ve 'e kaybeden Ege temsilcisi, 'la da berabere kalmıştı.

SÜPER LİG'DE TUTUNACAĞIZ
Ege ekibinin yıldız ismi , maçın ardından şu açıklamaları yaptı: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Böyle bir takımdan 3 puan almak önemliydi. Camia olarak bir bütün olduk. Yıllar sonra lige çıktık. Bu takımı ligde tutmak bu şehrin bir evladı olarak benim için de çok önemli. İnşallah ligde kalacağız."

SAVAŞTIK VE KAZANDIK
Horozlar'ın savunmasındaki vazgeçilmezi 'ın da maçın ardından yüzü gülüyordu. Telafisi olmayan bir maç oynadıklarını belirten Oğuz, "Bu galibiyet ilaç gibi geldi. Bu maçta savaşmamız gerektiğini Levent hocamız söylemişti. Biz de kazandık. Bu saatten sonra iyi oyun, kötü oyun diye bir şey yok" diye konuştu.

  1. 14.7.2020
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