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14 Temmuz 2020, Salı
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‘Bu davaya inandık'

‘Bu davaya inandık'

’un genç hocası , “Bu takımı ligde tutup, seneye daha da iyi olacağız” diye konuştu.

Denızlıspor , 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Ege ekibinin başında ikinci maçına çıkan genç hoca, "İki maçta da iyi mücadele ettik. 1-0 mağlup olduğumuz zaman yenileceğimizi düşünmedim. Beraber oynamayı öğrendiğimizi düşünüyorum. Bu davaya inandık. 'un ne kadar büyük olduğunu takıma anlattık" dedi. Kartop, sözlerine şöyle devam etti: "Bu takımı ligde bırakıp seneye daha da iyi olacağız. Oğlumun geçen hafta doğum günüydü. Geçen hafta ona 3 puanı hediye edecektim ama bu haftaya nasip oldu."
  1. 14.7.2020
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