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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Aslan gibi oynadık

Aslan gibi oynadık

Denizlispor ile ilk maçına çıkan , maçın ardından şunları söyledi: "Maçtan önce de aslanlar gibi mücadele edeceğimizi söyledik. Çok iyi de mücadele ettik. Futbolcu kardeşlerimizin mücadelesinin bu skorla bitmesine üzülüyorum."

Denizlispor ile ilk maçına çıkan , maçın ardından şunları söyledi: "Maçtan önce de aslanlar gibi mücadele edeceğimizi söyledik. Çok iyi de mücadele ettik. Futbolcu kardeşlerimizin mücadelesinin bu skorla bitmesine üzülüyorum."

  1. 8.7.2020
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