Aslan gibi oynadık

Denizlispor ile ilk maçına çıkan teknik direktör Levent Kartop, maçın ardından şunları söyledi: "Maçtan önce de aslanlar gibi mücadele edeceğimizi söyledik. Çok iyi de mücadele ettik. Futbolcu kardeşlerimizin mücadelesinin bu skorla bitmesine üzülüyorum."