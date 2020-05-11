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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Uygun’a 2 yıllık teklif

Uygun’a 2 yıllık teklif

'in 22. haftasında 'in yerine göreve getirilen , kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı.

'in 22. haftasında 'in yerine göreve getirilen , kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı. Yeşil-siyahlı yönetimin, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Bülent Uygun'a sezon sonu 2 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi. Uygun ise, "Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" diye yönetime yeşil ışık yaktı.
  1. 11.5.2020
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