Denizlispor'da sakatlık şoku! 2'si birden... - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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'da sakatlık şoku! 2'si birden...

Denizlispor'da sakatlık şoku! 2'si birden...

’un devre arası transferlerinden Ogenyi Onazi 3 hafta, Tiago Lopes ise sakatlığı dolayısı ile 1 ay forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor’un devre arasında ettiği Onazi, son oynanan maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Onazi'nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes'den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes'in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi. 'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci 'ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

  1. 05.02.2020
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