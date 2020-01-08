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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Denizlispor'da 'a af çıktı

Denizlispor'da Oğuz Yılmaz'a af çıktı

'de ikinci yarıya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor'da Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la birlikte kampa götürülmeyip bırakılan savunma oyuncusu affedildi. Deneyimli oyuncu kampa katılarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Denizlispor'da alacakları nedeniyle Mehmet ve Burak ile birlikte kanalıyla kulübe ihtar çekince bırakılan 'la anlaşma sağlandı. Kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli stoperle görüşen yönetim alacakları konusunda uzlaşarak Oğuz'la yola devam kararı aldı. Konu ile ilgili Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Maddi konularda ihtilaf yaşadığımız Oğuz Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisi bugün takımımızın kampına katılarak takımımız ile çalışmalara başlayacaktır" denildi. Oğuz, 'in ilk yarısında 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik sergilemişti.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 16:02
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