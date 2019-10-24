Oscar Estupinan: Savaşmamız gerekiyor
Denizlispor Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekibin Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Oscar Estupinan, karşılaşmaya 3 puan için çıkacaklarını ifade etti.
Oscar Estupinan, önemli bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayarak, "3 puanı almamız gereken bir maç. Gençlerbirliği bizim direkt rakibimiz. Biz orada belki kendi evimizde oynamayacağız ama maçı kazanabilmemiz için savaşmamız gerektiğini bilerek karşılaşmaya çıkacağız. O yüzden önemi ayrı. 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
"HAZIR OLDUĞUMU GÖSTERDİM"
Fenerbahçe karşısında kaydettiği golün hatırlatılması üzerine 22 yaşındaki Kolombiyalı, "İyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma böyle bir maça çıkmak, böyle bir maçta gol atmak... Hazır olduğumu gösterdim. Kupada da oynadığımda gol atmıştım ama ligde gol atmak tabi ki farklı. Hele hele Fenerbahçe'ye attığınızda bu çok önemli. Ama her şeyden önemlisi benim gol atmam değildi açıkçası. Puan kazansaydık, maç kazansaydık daha önemliydi benim için. O yüzden evet mutluyum gol attım ama bir yandan da çok mutsuzum çünkü istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden ilerleyen haftalarda daha çok çalışarak bu seviyelerde de oynayabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum ama dediğim gibi en önemlisi takımın menfaati" şeklinde konuştu.
- 24.10.2019
-
Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
-
Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
-
Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Oscar Estupinan: Savaşmamız gerekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.