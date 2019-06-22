Tolgahan Denizli'de

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde bombaları art arda patlatıyor. Kayserispor'dan Lopes ve Sapunaru'yu alan yeşil-siyahlılar, Sivasspor'dan ayrılan kaleci Tolgahan Acar'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlılarda oynadığı 23 maçta sergilediği iyi performansla dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki eldivenle 1 yıllık imza atıldı. Kale transferini tamamlayan Horoz'un şimdi de rotasını orta sahaya çevirdiği öğrenildi. Ege ekibinin, Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Yekta Kurtuluş'u da gündemine aldığı bildirildi. 33 yaşındaki orta saha, geçen sezon oynadığı 21 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.



ALİ ÇETİN: KALEMİZ EMİN ELLERDE

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefler doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Çetin, "Tolgahan'a çok güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. İlk 5 hedefine doğru emin adımlarla gitmek için altyapımızı oluşturup, ona göre transferleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.