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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Tolgahan Denizli'de

Tolgahan Denizli'de

Transferin hareketli kulübü Denizlispor, ’tan ayrılan kaleci ’ı da 1 yıllığına kadrosuna kattı. Şimdi ’dan gündemde.

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde bombaları art arda patlatıyor. 'dan Lopes ve Sapunaru'yu alan yeşil-siyahlılar, 'dan ayrılan kaleci 'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlılarda oynadığı 23 maçta sergilediği iyi performansla dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki eldivenle 1 yıllık imza atıldı. Kale transferini tamamlayan Horoz'un şimdi de rotasını orta sahaya çevirdiği öğrenildi. Ege ekibinin, ile sözleşmesi sona eren 'u da gündemine aldığı bildirildi. 33 yaşındaki orta saha, geçen sezon oynadığı 21 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

ALİ ÇETİN: KALEMİZ EMİN ELLERDE
Denizlispor Başkanı , belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Çetin, "Tolgahan'a çok güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. İlk 5 hedefine doğru emin adımlarla gitmek için altyapımızı oluşturup, ona göre transferleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

  1. 22.6.2019
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