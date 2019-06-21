Uruguay Japonya'ya takıldı - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Uruguay 'ya takıldı

Uruguay Japonya'ya takıldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay ile 2-2 berabere kaldı.

'da düzenlenen 46. 'nın C Grubu'nda Uruguay ile karşılaştı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. Uruguay'ın gollerini 32. dakikada penaltıdan ve 66. dakikada Jose Gimenez, Japonya'nın gollerini ise 25 ile 59. dakikalarda Koji Miyoshi kaydetti.

'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernanso Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

C Grubu'nda ikinci maçlar, yarın TSİ 02.00'de Ekvador ile Şili arasındaki maçla tamamlanacak. Turnuvada yarın, TSİ 22.00'de A Grubu'nda Peru-Brezilya ve Bolivya- maçları da oynanacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Gruplarda puan durumları şöyle:

A GRUBU

Takım O G B M A Y Av. P
1 Brezilya 2 1 1 0 3 0 +3 4
2 Peru 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Venezuela 2 0 2 0 0 0 0 2
4 Bolivya 2 0 0 2 1 6 −5 0

B GRUBU

Takım O G B M A Y Av. P
1 Kolombiya 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Paraguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Katar 2 0 1 1 2 3 −1 1
4 Arjantin 2 0 1 1 1 3 −2 1

C GRUBU

Takım O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 2 1 1 0 6 2 +4 4
2 Şili 1 1 0 0 4 0 +4 3
3 Japonya 2 0 1 1 2 6 −4 1
4 Ekvador 1 0 0 1 0 4 −4 0




  1. 21.06.2019
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