İlk çeyrek finalist Kolombiya
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçlarında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı. Kolombiya bu sonuçla çeyrek final biletini alan ilk takım oldu.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.
Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede, Kolombiya, 86. dakikada Duvan Zapata'nın ağları sarsmasıyla Katar'ı 1-0 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı.
ARJANTİN İLK PUANINI ALDI
Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan maçta ise Arjantin ile Paraguay karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 57. dakikasında yıldız oyuncusu Lionel Messi ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.
C Grubu'nda yarın TSİ 02.00'de Uruguay ile Japonya karşılaşacak. Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
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