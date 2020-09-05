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05 Eylül 2020, Cumartesi
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’da imza şov

Rizespor’da imza şov

, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için tören düzenledi. Başkan ’ında katıldığı törende, yeni transferler Michalak, , , Kemal Rüzgar, , Baiano ve Remy tanıtıldı.

, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için tören düzenledi. Başkan 'ında katıldığı törende, yeni transferler Michalak, , , Kemal Rüzgar, , Baiano ve Remy tanıtıldı. Başkan Hasan Kar tal, transferde iyi bir stoperin peşinde olduklarını da müjdeledi. Ünlü Fransız golcü Remy ise yaptığı açıklamada, "Rize'de bir adanmışlık var. Buraya geldikten sonra iyi bir ekip olduğumuzu gördüm" ifadelerini kullandı.
  1. 5.9.2020
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