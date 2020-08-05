Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan flaş limit sözleri! "Bence yanlış yok" - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan flaş limit sözleri! "Bence yanlış yok"

Hasan Kartal'dan flaş limit sözleri! "Bence yanlış yok"

Başkanı , tarafından açıklanan harcama limitlerini değerlendirirken, "Hesabı ona göre yapacaksınız. Borçlanmayacaksınız. Bence yanlış yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'da başkan , Spor'a konuştu.

tarafından duyurulan harcama limitlerini değerlendiren , "Biz kendi hesabımızı yaptık ve yaptığımız hesaba yakın bir rakam açıklandı" dedi.

Hesapladıklarına yakın bir rakamın açıklandığını belirten tecrübeli yönetici, "Hesap sistemi var. açıklamadan önce kendi hesabımızı kendi mali müşavirimiz yaptı. Buna çok yakın bir limit tespit etmiştik. Kulüplerin serzenişte bulunmasını bilemiyorum ama hesaba göre yapılıyor. Hesabı ona göre yapacaksınız. Borçlanmayacaksınız. Bence yanlış yok diye düşünüyorum" diye konuştu.

"EN AZ 6-7 BANKO OYUNCU LAZIM"

Takımda banko oynayacak 6-7 takviyeye ihtiyaçları olduğunu dile getiren Hasan Kartal, "En az 6 tane banko oynayacak oyuncu almamız lazım. Teknik ekip söylüyor. 6-7 tane banko oynayacak oyuncuya ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. Ancak tabii kupa maçını da düşünürseniz fazla oyuncu almalısınız. Zor bir dönem ama inşallah sıkıntı yaşamadan bu dönemi atlatırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BORCU 70 MİLYON TL'YE DÜŞÜRDÜK"

182 milyon TL'lik borcu 70 milyon TL'ye düşürdüğünü açıklayan Kartal, "Geçen sene çok büyük şanssızlıklarla ligi tamamladık. El Kabir, Abarhoun ve Aminu'nun yoklukları. Ben Rizespor'u 182 milyon TL borçla aldım. Şu anda 70 milyon TL civarında. Biz kulübü düzgün yönetiyoruz ama saha içinde sakatlıklar vs. bu anlamda sıkıntılar yaşadık" şeklinde konuştu.

  1. 05.08.2020
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