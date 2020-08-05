Hasan Kartal'dan flaş limit sözleri! "Bence yanlış yok"
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF tarafından açıklanan harcama limitlerini değerlendirirken, "Hesabı ona göre yapacaksınız. Borçlanmayacaksınız. Bence yanlış yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, TRT Spor'a konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan harcama limitlerini değerlendiren Kartal, "Biz kendi hesabımızı yaptık ve yaptığımız hesaba yakın bir rakam açıklandı" dedi.
Hesapladıklarına yakın bir rakamın açıklandığını belirten tecrübeli yönetici, "Hesap sistemi var. TFF açıklamadan önce kendi hesabımızı kendi mali müşavirimiz yaptı. Buna çok yakın bir limit tespit etmiştik. Kulüplerin serzenişte bulunmasını bilemiyorum ama hesaba göre yapılıyor. Hesabı ona göre yapacaksınız. Borçlanmayacaksınız. Bence yanlış yok diye düşünüyorum" diye konuştu.
"EN AZ 6-7 BANKO OYUNCU LAZIM"
Takımda banko oynayacak 6-7 takviyeye ihtiyaçları olduğunu dile getiren Hasan Kartal, "En az 6 tane banko oynayacak oyuncu almamız lazım. Teknik ekip söylüyor. 6-7 tane banko oynayacak oyuncuya ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. Ancak tabii kupa maçını da düşünürseniz fazla oyuncu almalısınız. Zor bir dönem ama inşallah sıkıntı yaşamadan bu dönemi atlatırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BORCU 70 MİLYON TL'YE DÜŞÜRDÜK"
182 milyon TL'lik borcu 70 milyon TL'ye düşürdüğünü açıklayan Kartal, "Geçen sene çok büyük şanssızlıklarla ligi tamamladık. El Kabir, Abarhoun ve Aminu'nun yoklukları. Ben Rizespor'u 182 milyon TL borçla aldım. Şu anda 70 milyon TL civarında. Biz kulübü düzgün yönetiyoruz ama saha içinde sakatlıklar vs. bu anlamda sıkıntılar yaşadık" şeklinde konuştu.
- 05.08.2020
- Bedelli askerlik ne kadar? 2020 Bedelli askerlik ücreti ne? Açıklandı...
- Son dakika: Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı!
- Son dakika: TFF'den harcama limitine dair flaş açıklama!
- Werder Bremen'den Max Kruse açıklaması: Geri dönmeyecek
- Beto'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Büyük bir meydan okuma..."
- İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!
- Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...
- Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
- Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Kartal'dan flaş limit sözleri! "Bence yanlış yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.