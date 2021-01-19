Marius Sumudica'dan Çaykur Rizespor açıklaması: Zoru severim!

Çaykur Rizespor ile anlaşan Sumudica, Rumen basınında Digisport'a konuştu.

Gaziantep FK ile yolları ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak edilen Sumudica, Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile anlaştı.



"ZOR BİR GÖREV AMA BEN ZORU SEVERİM"

Rumen teknik adam yaptığı konuşmada, "Zor bir görev. Özellikle corona virüsü olan 5 futbolcu var. Hiç de kolay olmayacak ama Rizespor'a gitmeye karar verdim. Ben zorlukları severim. Futbolu seviyorum." dedi.

"ÇAYKUR RİZESPOR LİGDE KALACAK"

Öte yandan Sumudica, "Başarılı olmak istiyorum. Çaykur Rizespor ligde kalacaktır. Kendime güveniyorum ve ilk 10 takım arasında yer almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.