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Marius Sumudica'dan açıklaması: Zoru severim!

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başında olan ve olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından ile anlaşan Marius Sumudica, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 22:39
Marius Sumudica'dan Çaykur Rizespor açıklaması: Zoru severim!

ile anlaşan Sumudica, Rumen basınında Digisport'a konuştu.

Gaziantep FK ile yolları ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak edilen Sumudica, Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile anlaştı.

"ZOR BİR GÖREV AMA BEN ZORU SEVERİM"
Rumen teknik adam yaptığı konuşmada, "Zor bir görev. Özellikle corona virüsü olan 5 futbolcu var. Hiç de kolay olmayacak ama Rizespor'a gitmeye karar verdim. Ben zorlukları severim. Futbolu seviyorum." dedi.

"ÇAYKUR RİZESPOR LİGDE KALACAK"
Öte yandan Sumudica, "Başarılı olmak istiyorum. Çaykur Rizespor ligde kalacaktır. Kendime güveniyorum ve ilk 10 takım arasında yer almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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