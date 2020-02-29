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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Dostluk çağrısı

Dostluk çağrısı

Ligde 'a konuk olacak Ç.Rize'de Başkan Hasan , dostluk içinde bir derbisi geçmesi temennisinde bulundu. 'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti.

Ligde 'a konuk olacak Ç.Rize'de Başkan Hasan , dostluk içinde bir derbisi geçmesi temennisinde bulundu. 'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti.

  1. 29.2.2020
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