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17 Kasım 2019, Pazar
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Rize'den memnun

İsmail Kartal Rize'den memnun

galibiyetiyle nefes alan Rizespor'da , takımından memnun. Kartal, "Bazı maçlarda hatalar oldu. Bu hatalar hakemlerle ilgili, onlara değinmek istemiyorum. Şanssızlık ve bazı olumsuzluklara rağmen iyi yoldayız. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlarda takımımız gereken mücadeleyi ortaya koyuyor, savaşabiliyoruz. Biraz maç şansına ihtiyacımız var. Devreye iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Devrede de gerekli takviyeleri yaparak, 2. yarıda daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Ligde Antalya galibiyetiyle nefes alan Rizespor'da , takımından memnun. Kartal, "Bazı maçlarda hatalar oldu. Bu hatalar hakemlerle ilgili, onlara değinmek istemiyorum. Şanssızlık ve bazı olumsuzluklara rağmen iyi yoldayız. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlarda takımımız gereken mücadeleyi ortaya koyuyor, savaşabiliyoruz. Biraz maç şansına ihtiyacımız var. Devreye iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Devrede de gerekli takviyeleri yaparak, 2. yarıda daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

  1. 17.11.2019
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