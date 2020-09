Çaykur Rizespor Can Muhammet Vural'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, yeni transferi Can Muhammet Vural ile Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen tören ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Pilot takım anlaşması yaptığı Pazarspor'dan renklerine bağladığı Can Muhammet Vural ile sözleşmeyi imzalayan Çaykur Rizespor Asbaşkanı Serkan Karavin "Can kardeşimizle 5 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Ama bu yıl Pazarspor formasını terletecek. Bizim gönlümüz kalbimiz onunla beraber. Gençlere çok önem veriyoruz. İnşallah altyapı binamız bittiğinde daha farklı hizmetlerde bulunacağız" dedi.

İmza töreninde hazır bulunan Pazarspor Başkanı Mustafa Taşkın da "Çaykur Rizespor'un Pazarspor ile yaptığı pilot takım sözleşmesini çok önemsiyorum. Bu sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu 3-4 yıl içinde hep birlikte anlayacağız. Bu projenin temelleri sağlam atıldı. Bu doğrultuda gidersek Rizespor forması altında Rize'nin, bu bölgenin çocuklarının oynayabileceğinin ispatını birlikte göreceğiz. Yıllardır Rizesporumuz da bölgenin gençlerinin oynayamamasının özlemi içerisindeyiz. Pazarspor olarak bizim de görevimiz Süper Lig'deki takımlara sporcu yetiştirmek. Çok aceleci davranmadan bir iki sene sabredersek bunun meyvelerini toplayacağız" açıklamasında bulundu.

Genç futbolcu Can Muhammet Vural da "Benden beklentilerin farkındayım. Önemli olan bu beklentileri en kısa sürede yerine getirebilmem. Rizespor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bu camiye layık bir sporcu olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.