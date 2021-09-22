Özcan Bizati, geçen sezon başarısız sonuçlara imza atan Gençlerbirliği'nin başına 30. haftada geçmişti. Süper Lig'e üst üste 3 galibiyetle başlayan Bizati, sahada savaşan bir takım yaratmıştı. Ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Ankara ekibi küme düşmekten kurtulamamıştı. Bizati, 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılıp 1.31 puan ortalaması tutturmuştu.
Bizati dönemi!
Sezona Mustafa Er ile başlayıp, 3. hafta Fatih Tekke’yi getiren Bursaspor, henüz 6. maç sonrası yine hoca değiştirdi. Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşıldı.
Özcan Bizati, geçen sezon başarısız sonuçlara imza atan Gençlerbirliği'nin başına 30. haftada geçmişti. Süper Lig'e üst üste 3 galibiyetle başlayan Bizati, sahada savaşan bir takım yaratmıştı. Ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Ankara ekibi küme düşmekten kurtulamamıştı. Bizati, 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılıp 1.31 puan ortalaması tutturmuştu.