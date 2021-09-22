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Bizati dönemi!

Sezona Mustafa Er ile başlayıp, 3. hafta Fatih Tekke’yi getiren Bursaspor, henüz 6. maç sonrası yine hoca değiştirdi. Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşıldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Bizati dönemi!
Bursaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati getirildi. Önceki gün Tamer Tuna ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca 53 yaşındaki Bizati ile masaya oturuldu. Tarafların anlaşması sonucunda 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atıldı. Timsah sezona Mustafa Er yönetiminde başlamıştı. 3. haftada Fatih Tekke göreve gelmişti ancak kayıplar nedeniyle yollar ayrıldı.

Özcan Bizati, geçen sezon başarısız sonuçlara imza atan Gençlerbirliği'nin başına 30. haftada geçmişti. Süper Lig'e üst üste 3 galibiyetle başlayan Bizati, sahada savaşan bir takım yaratmıştı. Ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Ankara ekibi küme düşmekten kurtulamamıştı. Bizati, 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılıp 1.31 puan ortalaması tutturmuştu.
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