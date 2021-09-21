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Tuna Timsah’a

Fatih Tekke’yle yollarını ayıran Bursa, Tamer Tuna‘yla temas kurdu. 45 yaşındaki hocayla anlaşma çok yakın.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Tuna Timsah’a
Bursaspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oluyor. Yeşil-beyazlı yönetimin, adaylar arasında Tamer Tuna'da karar kıldığı öğrenildi. 45 yaşındaki çalıştırıcıyla masaya oturan Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Yapılacak son görüşmenin ardından tarafların önümüzdeki günlerde resmi anlaşmayı duyurması bekleniyor. Tuna ile yeşil-beyazlı yönetimin 2 yıllık bir anlaşma düşündüğü belirtildi. Son olarak Antalyaspor'da çalışan Tamer Tuna, daha önce Göztepe ve Sivasspor'da da görev yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Çanakkale Dardanelspor'da başlayan başarılı çalıştırıcı; Gaziantepspor, Sivasspor ve Beşiktaş'ta ise yardımcı antrenör olarak çalıştı.
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