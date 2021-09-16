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Bursa patladı

Timsahlar, Samsunspor’u Emirhan, Bruno, Batuhan ve Kerem’in golleriyle farklı yenip ilk galibiyetini aldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Bursa patladı
Lige kötü bir başlangıç yapan Bursaspor, Samsunspor karşısında adeta 'patlama' yaşadı. İlk dört maçta sadece 1 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, 14'te Luka Capan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşse de oyundan kopmadı. 31'de kazanılan penaltıyı Emirhan golü çevirdi ve skor 1-1 oldu.

10 KİŞİ KALDILAR

İlk yarı bitmeden eşitliği yakalayan Timsah, ikinci devre coştu. 49'da Bruno'nun şık golüyle skoru 2-1'e getiren Bursaspor, 74'te Emirhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Timsah, 84'te Batuhan Kör'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 90+6'da Kerem Şen maçta skoru belirleyen isim oldu: 4-1. Bursa puanını 4'e yükseltip 12. sıraya çıktı.

TEKKE: LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR

Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-1 kazanılan Samsunspor maçının ardından, "Bugün iyi bir mücadele ortaya koyduk. 10 kişi kalmamıza rağmen oyunumuzu koruduk ve farklı bir galibiyet aldık. Takım daha yeni oturuyor. Lig daha yeni başladı. Zamanla taşlar oturacak" dedi.
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