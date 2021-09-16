Bursa patladı

10 KİŞİ KALDILAR
İlk yarı bitmeden eşitliği yakalayan Timsah, ikinci devre coştu. 49'da Bruno'nun şık golüyle skoru 2-1'e getiren Bursaspor, 74'te Emirhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Timsah, 84'te Batuhan Kör'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 90+6'da Kerem Şen maçta skoru belirleyen isim oldu: 4-1. Bursa puanını 4'e yükseltip 12. sıraya çıktı.
TEKKE: LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR
Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-1 kazanılan Samsunspor maçının ardından, "Bugün iyi bir mücadele ortaya koyduk. 10 kişi kalmamıza rağmen oyunumuzu koruduk ve farklı bir galibiyet aldık. Takım daha yeni oturuyor. Lig daha yeni başladı. Zamanla taşlar oturacak" dedi.