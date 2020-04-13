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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Yeni efsaneyim

Yeni efsaneyim

Genç stoper , “ tarihinde Sedat isimli 3 efsane futbolcu var. Ben de kulüp tarihine Sedat-4 olarak geçmek istiyorum” dedi.

'da Sedat efsanesi sürüyor… BursadaBugün. com'da "EvdeKal'anlara " programının konuğu olan Vakıfköy patentli genç stoper , "Bursaspor tarihinde Sedat isimli 3 efsane futbolcu var. Ben de kulüp tarihine Sedat-4 olarak geçmek ve 'de uzun yıllar oynamak istiyorum" diye konuştu. Sezon sonunda Vakıfköy patentli oyuncuların da desteği ile Süper Lig'deki 2010 şampiyonluk ruhunu geri getireceklerini ve şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen 'Puyol' lakaplı Sedat, ideallerini şöyle dile getirdi: "13 yaşında Bursaspor altyapısına girdim. Forvet de dahil birçok mevkide forma giydim ve son olarak stoper mevkiine geldim. Bu arma hiçbir zaman küçülmedi, elimizi taşın altına koyup bu armayı Süper Lig'e çıkarmak."

4 GENÇLE YENİLEDİ

Kadrosunda en fazla altyapı oyuncularına şans veren kulüplerden biri olan Bursaspor, genç yetenekleri Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun ve Ramazan Kesmin'in sözleşmelerini 2024 yılına kadar uzatarak güvence verdi.

  1. 13.4.2020
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