Bursaspor'da Özer sevinci - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bursaspor Haberleri Bursaspor'da Özer sevinci

'da Özer sevinci

Bursaspor'da Özer sevinci

’da , maçında attığı gollerle bu sezon ilki yaşarken takımına da üç puanı getirdi. da 4 maç aradan sonra rakip ağları havalandırdı.

1'inci Lig'de , 6 maçtır yenilgi yüzü görmezken performansıyla çıkışa geçti. Keçiörengücü'nün ardından deplasmanda 'u da mağlup eden Bursa temsilcisinde da bu sezon golle tanıştı. Sezon başında yeşil beyazlıların kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, ilk gollerini Adanaspor filelerine bıraktı.

ÜÇ PUANI GETİRDİ

Takımını ilk yarının sonunda penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçiren Özer, skorun eşitlenmesinin ardından maçın son saniyelerinde attığı golle de skoru 3-2'ye getirerek Bursaspor'un üç puana uzanmasını sağladı. Yeşil beyazlılar ile bu sezon 12'nci lig maçını geride bırakan Özer'in bir de asisti bulunuyor.

KUBİLAY 4'LEDİ

Bursaspor'un forveti da 4 haftalık aranın ardından yeniden ağları havalandırdı. Son olarak 8'inci haftada Bursa'da oynanan maçta Cesar Grup Ümraniyespor'a karşı gol sevinci yaşayan genç oyuncu, Adanaspor karşısında takımının ilk golünü kaydetti. Böylelikle gol sayısını da 4'e çıkaran Kubilay, takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

  1. 02.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'da Özer sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN