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01 Ekim 2019, Salı
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dolu dizgin

Bursaspor dolu dizgin

'e yeniden dönmeyi hedefleyen , ilk 6 haftalık zorlu virajdan sağlam döndü. 12 puanla ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezonki gol sorununu da çözmüş gözüküyor.

'e yeniden dönmeyi hedefleyen , ilk 6 haftalık zorlu virajdan sağlam döndü. 12 puanla ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezonki gol sorununu da çözmüş gözüküyor. Çıktığı her maçta en az bir kez ağları havalandıran Timsah, evinde 3'te 3 yaparak Balıkesir'le birlikte iç sahada kaybetmeyen iki ekipten biri olmayı başardı. LİGDE oynadığı 6 maçta Bursaspor, rakip kalelere toplamda 60 kez gol girişiminde bulundu. Bunların 26'sı kaleyi bulurken, 10'u golle sonuçlandı. Yeşilbeyazlılarda en fazla gole katkı veren oyuncu 2 gollü Kubilay Kanatsızkuş oldu. 'na da 3. tur etabından dahil olan yeşil-beyazlılar, Muğlaspor deplasmanından 3-1'lik zaferle dönerek tur atladı.

ZORLU RAKİPLER
Lige 3-1'LİK Karagümrük yenilgisiyle başlayan Bursa, Akhisar ve Erzurum'la çıktığı zorluk derecesi yüksek maçlardan zaferle ayrıldı. Timsah; Eskişehir ve Osmanlı'yı da devirmeyi başardı.

  1. 1.10.2019
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