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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'un yeni genç değeri

Bursaspor'un yeni genç değeri Ali Akman

Türk futboluna son yıllarda altyapıdan çok sayıda oyuncu yetiştiren 'da, 17 yaşındaki gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Bursaspor'un A takımında hazırlık maçlarında attığı gollerle yıldızlaşan genç oyuncu; kulüp ve kariyeri boyunca çıktığı 132 karşılaşmada 125 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yeşil-beyazlı kulübün altyapısında eğitim almasının ardından profesyonel sözleşme imzalayan ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen forvet oyuncusu, dün Altay ile oynanan hazırlık maçında da son dakikalarda attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Geçen sezonun başında da kampındaki hazırlık maçlarında golleriyle öne çıkan , 'un Şagadam'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydederken, 2-0 kazanılan Balıkesir Baltok ve 2-1 kazanılan Kastamonuspor maçlarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.

132 MAÇ, 125 GOL

Bursaspor'un alt yaş gruplarının tamamında ter döken Ali Akman, yeşil-beyazlı forma ile şu ana dek 104 maça çıktı. Genç forvet bu mücadelelerde toplamda 111 gol kaydetti. Bursaspor'da gösterdiği bu performans aynı zamanda genç oyuncuya milli takımın da kapısını açtı. U15, U16 ve U17'de olmak üzere toplamda 28 maçta ay-yıldızlı forma ile sahaya çıkan Ali, 14 kez rakip fileleri havalandırarak ön plana çıktı. Böylelikle kariyeri boyunca gerek Bursaspor gerekse milli takımlarda henüz 17 yaşında olmasına karşın 132 maça çıkan Ali Akman, 125 kez gol sevinci yaşayarak elde etmesi zor bir istatistiğe de imza attı.

Ali Akman'ın Bursaspor'da oynadığı maçlar ve attığı goller:

U14 Ligi: 32 maç, 41 gol
U15 Ligi: 24 maç, 27 gol
U16 Ligi: 26 maç, 22 gol
U17 Ligi: 11 maç, 16 gol
U19 Ligi: 5 maç, 3 gol
U21 Ligi: 6 maç, 2 gol

Genç yeteneğin milli takımlarda oynadığı maçlar ve attığı goller de şöyle:

U15 : 4 maç, 2 gol
U16 Milli Takımı: 10 maç, 6 gol
U17 Mili Takımı: 14 maç, 6 gol

  1. 01.08.2019
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