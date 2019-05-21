Bursaspor taraftarından pankartlı protesto
21 Mayıs 2019, Salı
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taraftarından pankartlı protesto

Bursaspor taraftarından pankartlı protesto

taraftarı tepkilerini, yeşil beyazlı kulübün tesislerinin etrafına astığı pankartlarla gösterdi.

'de kümede kalma mücadelesi veren ve bu iddiasını son haftaya taşıyan 'da taraftar isyan etti. Bir grup yeşil beyazlı taraftar, Özlüce Tesisleri'nin etrafına pankartlar asarak, Başkan Ali Ay'ın sözlerini ve proje başlıklarını eleştirdi. Pankartlarda "Kongre tarihi?", "Hatalardan ders aldım", "Yeter istifa", "Para verdim", "Kum çakıl", "İyi niyet", "Benzinlik???" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya üzerinden de paylaşılan bu pankartlar, Bursaspor taraftarının önemli bir kısmından destek gördü.

  1. 21.05.2019
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