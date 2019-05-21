Bursaspor taraftarından pankartlı protesto
Bursaspor taraftarı tepkilerini, yeşil beyazlı kulübün tesislerinin etrafına astığı pankartlarla gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve bu iddiasını son haftaya taşıyan Bursaspor'da taraftar isyan etti. Bir grup yeşil beyazlı taraftar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin etrafına pankartlar asarak, Başkan Ali Ay'ın sözlerini ve proje başlıklarını eleştirdi. Pankartlarda "Kongre tarihi?", "Hatalardan ders aldım", "Yeter istifa", "Para verdim", "Kum çakıl", "İyi niyet", "Benzinlik???" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya üzerinden de paylaşılan bu pankartlar, Bursaspor taraftarının önemli bir kısmından destek gördü.
- 21.05.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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