Samet Aybaba: Basit goller yedik

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gol atma sorunu yaşadıklarını söyledi.

Aybaba, "Oyuna iyi başladık, topun kontrolü bizdeydi. Daha sonra bireysel oyuna döndük. Bireysel hatalar başlayınca oyunun kontrolü rakibe geçti. Basit goller yedik. Son 15-20 dakika tekrar toparlandık ve 4 net pozisyona girdik. 1 tanesini atabilsek oyun farklı yere gidebilirdi. Bizim kadromuz coşkulu bir kadro. Gol atma sorunumuz var" dedi.