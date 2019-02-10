Samet Aybaba: Basit goller yedik – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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: Basit goller yedik

Samet Aybaba: Basit goller yedik

Bursaspor  , gol atma sorunu yaşadıklarını söyledi.

Aybaba, "Oyuna iyi başladık, topun kontrolü bizdeydi. Daha sonra bireysel oyuna döndük. Bireysel hatalar başlayınca oyunun kontrolü rakibe geçti. Basit goller yedik. Son 15-20 dakika tekrar toparlandık ve 4 net pozisyona girdik. 1 tanesini atabilsek oyun farklı yere gidebilirdi. Bizim kadromuz coşkulu bir kadro. Gol atma sorunumuz var" dedi.
  1. 10.2.2019
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