Bursaspor için tehlike çanları çalıyor
Ligde üst üste 7 maç kazanamayan Bursaspor, küme düşme potasına girdi.
7 maçtır kazanamıyor
Ayrıca yeşil-beyazlılar ligde 7 maçtır galibiyete hasret. Ligde en son 14. hafta maçında BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden timsah, ardından çıktığı 7 maçta 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bursaspor, önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile çok kritik maça çıkacak. Bursaspor, bu maçı kazanarak biraz olsun nefes almak ve kötü gidişata son vermek isteyecek.
- 10.2.2019 11:14
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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