Büyüklere karşı çok iyiyiz – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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karşı çok iyiyiz

Büyüklere karşı çok iyiyiz

Bu sezon bir tek ’ye kaybeden ’da Kamerunlu stoper, “ karşı iyi sonuçlar aldık. ’a da kaybetmeyiz” dedi.

karşısında penaltı kaçıran, topu direkten dönen ve golü VAR'la iptal edilen , deplasmanında sürpriz peşinde. Yeşilbeyazlıların 33 yaşındaki tecrübeli stoperi , güçlü rakipleri karşısında maçını telafi etmek istediklerini söyledi. Kamerunlu futbolcu, "Beşiktaş maçı bizim çok önemli. Sezon başından bu yana büyük takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. İyi sonuçlar aldık. Biraz da fazla yoğunlaşmamız gereken bir maç olacak. Beşiktaş şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Bizim için zor olacak; fakat onlar için de kolay olmayacak. Elimizden geleni yaparsak, en az bir puanla çıkabiliriz. En iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

'ASLA PES ETMEM'
Bu sezon Bursaspor'la 15 maça çıkan ve Konyaspor karşılaşmasında yedek kalan Chedjou, Beşiktaş maçı için Teknik Direktör Samet Aybaba'ya mesaj gönderdi. Chedjou, "Beşiktaş maçında ilk 11'de olur muyum bilmiyorum. Karar ; fakat ben her zaman hazırım. Çok çalışıyorum ve asla pes etmem" dedi

Ligde 12 beraberlikle bu kategoride zirvede yer alan , bu sezon evinde 15 puan toplarken, evindeki ilk 11 maçlar neticesinde son 6 sezonundaki puanların gerisinde kaldı. Yeşilbeyazlılar son olarak 2011-12'de evinde 15 puan toplamıştı.

Bursaspor, ligde Dört Büyükler ile yaptığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Sadece sezonun ilk maçında deplasmanda 'ye kaybetti.
  1. 7.2.2019
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