Büyüklere karşı çok iyiyiz
Bu sezon bir tek Fenerbahçe’ye kaybeden Bursa’da Kamerunlu stoper, “Büyüklere karşı iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş’a da kaybetmeyiz” dedi.
'ASLA PES ETMEM'
Bu sezon Bursaspor'la 15 maça çıkan ve Konyaspor karşılaşmasında yedek kalan Chedjou, Beşiktaş maçı için Teknik Direktör Samet Aybaba'ya mesaj gönderdi. Chedjou, "Beşiktaş maçında ilk 11'de olur muyum bilmiyorum. Karar teknik direktörümüzün; fakat ben her zaman hazırım. Çok çalışıyorum ve asla pes etmem" dedi
Ligde 12 beraberlikle bu kategoride zirvede yer alan Bursa, bu sezon evinde 15 puan toplarken, evindeki ilk 11 maçlar neticesinde son 6 sezonundaki puanların gerisinde kaldı. Yeşilbeyazlılar son olarak 2011-12'de evinde 15 puan toplamıştı.
Bursaspor, ligde Dört Büyükler ile yaptığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Sadece sezonun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybetti.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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