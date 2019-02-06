Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı takımda 9 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda ile oynanacak 21. hafta maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
Timsah, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

  1. 6.2.2019 16:48
  2. Güncelleme: 6.2.2019 16:49
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