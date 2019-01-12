Hedefimiz Avrupa – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Hedefimiz Avrupa

Hedefimiz Avrupa
'nın 23 yaşındaki genç kalecisi Okan Kocuk, ikinci yarıda hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi. Kocuk, "Şu anda ilk hedefim ligin ikinci yarısında takımıma katkı sağlamak. Umarım Avrupa kupalarına katılabiliriz. Şu anda en büyük isteğim bu. F.Bahçe maçıyla birlikte ligde ikinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz" dedi.
  1. 12.1.2019
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