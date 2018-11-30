Bursaspor 16.9 milyon TL gelir elde etti
30 Kasım 2018, Cuma
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16.9 milyon gelir elde etti

Bursaspor 16.9 milyon TL gelir elde etti

, bu sezon ligde elde ettiği sonuçlarla federasyondan gelen potansiyel primlerin yarısını kasasına koydu. Yeşil beyazlılar böylece 16 milyon 900 bin gelir elde etti.

'de ilk 7 haftayı galibiyetsiz geçirmesinin ardından MKE Ankaragücü maçında 3 puana uzanmasıyla çıkışa geçen , bu süreçte topladığı puanlarla nefes aldı. 16 puana sahip yeşil beyazlılar, bunun 11'ini son 6 maçta hanesine yazdırırken, ekonomik açıdan da gelirini artırdı. 'nun () prim sistemine göre Bursaspor, şu ana dek elde ettiği 3 galibiyet ve 7 beraberlik ile birlikte kasasına 16 milyon 900 bin koydu. Yeşil beyazlılar galibiyetlerinden 7 milyon 800 bin TL, beraberliklerden ise 9 milyon 100 bin TL kazandı.


Böylelikle Bursaspor, TFF'nin prim sistemine göre geride kalan 13 lig maçındaki potansiyel 33 milyon 800 bin TL'lik primin yarısı kasası girdi. TFF tarafından, bu sezon ligde her hafta galibiyete 2 milyon 600 bin TL, beraberliğe ise 1 milyon 300 bin TL ödeniyor.

  1. 30.11.2018 13:40
  2. Güncelleme: 30.11.2018 13:42
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