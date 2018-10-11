İlaç olacak!
Timsah, Ankaragücü galibiyetiyle moral bulurken, mili arada sakat ve cezalıların da takıma katılmasıyla G.Saray’a tam kadro hazırlanacak
PROVA BALIKESIR'LE
Sakat Saivet'nin de tedavi süreci devam ederken, yıldız maestronun durumu net değil. Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in de takıma katılması artı bir güç oldu. Yeşil-beyazlılar, G.Saray maçının provasını ise cumartesi günü Balıkesirspor'la oynayacağı özel maçla yapacak.
TİMSAH MORALLİ
Ankaragücü galibiyetiyle moral bulan ve Galatasaray karşılamasının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da keyifler yerinde. Sakat olan Saivet ve Tunay'ın tedavilerine ise devam edildi.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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