İlaç olacak!
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    İlaç olacak!

    İlaç olacak!

    Timsah, galibiyetiyle moral bulurken, mili arada sakat ve cezalıların da takıma katılmasıyla G.Saray’a tam kadro hazırlanacak

    maçına eksik çıkan 'da milli ara ilaç olurken, Galatasaray maçı öncesinde alınan galibiyet büyük moral oldu. Orta sahada Badji kart cezasını tamamladı. Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında oynayamayan Tunay Torun'un da G.Saray'a yetişeceği öğrenildi.

    PROVA BALIKESIR'LE

    Sakat Saivet'nin de tedavi süreci devam ederken, yıldız maestronun durumu net değil. Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Yusuf Erdoğan ve 'in de takıma katılması artı bir güç oldu. Yeşil-beyazlılar, G.Saray maçının provasını ise cumartesi günü Balıkesirspor'la oynayacağı özel maçla yapacak.

    TİMSAH MORALLİ

    Ankaragücü galibiyetiyle moral bulan ve Galatasaray karşılamasının hazırlıklarını sürdüren 'da keyifler yerinde. Sakat olan Saivet ve Tunay'ın tedavilerine ise devam edildi.
    1. 11.10.2018
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