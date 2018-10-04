Samet Aybaba'dan zorunlu rotasyon
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'dan zorunlu rotasyon

    Samet Aybaba'dan zorunlu rotasyon

    ile karşılaşacak olan 'da birçok eksik bulunuyor. Badji cezası, Saivet sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak. Furkan ve Yusuf bırakılırken, Chedjou ve Tunay'ın da sakatlıkları nedeniyle maça yetişmesi zor görünüyor.

    'in 8'inci haftasında sahasında 'nü ağırlayacak olan 'da eksikler can sıkıyor. karşısında 3 puandan daha fazlasını kaybeden yeşil beyazlılarda Stephane Badji gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüş, Henri Saivet ise ilk yarıda sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Timsah, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta bu iki oyuncusundan faydalanamayacak.


    CHEDJOU VE TUNAY ŞÜPHELİ, FURKAN VE YUSUF
    Saivet ve Badji dışında ise sakatlıkları bulunan ve antrenmanlara katılamayan ve 'un da durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun da sakatlıkları nedeniyle sarı lacivertli ekibe karşı forma giymesi beklenmiyor. Aynı zamanda Demir Grup Sivasspor maçı sonrası alınan karar neticesinde kadro dışı bırakılan ve Yusuf Erdoğan da Ankara temsilcisine karşı 'af' çıkmaması halinde forma giyemeyecek. Böylelikle Bursaspor'da eksiklerin sayısı 6'yı buluyor.


    SHEHU VE VERGINI İLK KEZ OYNAYACAK
    Bu sezonun genelinde ilk 11'de kendilerine sıklıkla şans bulan bu 6 ismin yokluğunda ise teknik direktör düşünceli. Maç kadrosunu oluşturmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcının MKE Ankaragücü'ne karşı Abdullahi Shehu, Santiago Vergini, 'a şans vermesi bekleniyor. Shehu ve Vergini haftasonu sahada olmaları takdirde bu sezon ilk kez Bursaspor formasını giyecek. 18 yaşındaki Burak Kapacak ise 4 hafta sonra yeniden ilk 11'e dönecek. Aybaba ise maç kadrosunu oluşturmak için son ana dek bekleyecek.

    1. 4.10.2018 12:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samet Aybaba'dan zorunlu rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN