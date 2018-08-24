Sola Alhadhur
L’Equipe; Bursa’nın PSV’ye el sıkışan sol beki Aziz Behich’in yerine Caen’in Komor asıllı Fransız ismi Chaker Alhadhur’a teklif götürdüğünü öne sürdü.
Transferde stoper, santrfor ve sol bek arayışındaki Bursaspor, dört koldan çalışıyor. Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; Bursa, PSV'ye imza atacak Aziz Behich'in yerine Caen takımında forma giyen sol bek Chaker Alhadhur için resmi teklif yaptı. 27 yaşındaki Komor asıllı Fransız futbolcu da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği, Timsah'ın da son noktayı koymak için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.
ROTA MBOKANİ
Geçen sezon Chateauroux'da kiralık oynayan Alhadhur, forma giydiği 34 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Bu arada golcü transferinde kulübü zora sokacak isteklerde bulunan Doumbia'dan vazgeçme aşamasına gelen Timsah'ın, rotasını tekrar Dieumerci Mbokani'ye çevirdiği öğrenildi. Ukrayna devi D.Kiev'den ayrılan boştaki 32 yaşındaki Kongolü golcünün Türkiye ligini yakından takip ettiği ve Bursaspor'un formasını da giymeyi istediği belirtildi.
ROTA MBOKANİ
Geçen sezon Chateauroux'da kiralık oynayan Alhadhur, forma giydiği 34 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Bu arada golcü transferinde kulübü zora sokacak isteklerde bulunan Doumbia'dan vazgeçme aşamasına gelen Timsah'ın, rotasını tekrar Dieumerci Mbokani'ye çevirdiği öğrenildi. Ukrayna devi D.Kiev'den ayrılan boştaki 32 yaşındaki Kongolü golcünün Türkiye ligini yakından takip ettiği ve Bursaspor'un formasını da giymeyi istediği belirtildi.
- 24.8.2018
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