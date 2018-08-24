Sola Alhadhur – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Sola Alhadhur

    Sola Alhadhur

    L’Equipe; Bursa’nın ’ye el sıkışan sol beki ’in yerine Caen’in Komor asıllı Fransız ismi ’a teklif götürdüğünü öne sürdü.

    Transferde stoper, santrfor ve sol bek arayışındaki , dört koldan çalışıyor. Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; Bursa, PSV'ye imza atacak 'in yerine Caen takımında forma giyen sol bek için resmi teklif yaptı. 27 yaşındaki Komor asıllı Fransız futbolcu da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği, Timsah'ın da son noktayı koymak için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

    ROTA MBOKANİ
    Geçen sezon Chateauroux'da kiralık oynayan Alhadhur, forma giydiği 34 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Bu arada golcü kulübü zora sokacak isteklerde bulunan Doumbia'dan vazgeçme aşamasına gelen Timsah'ın, rotasını tekrar Dieumerci Mbokani'ye çevirdiği öğrenildi. devi D.Kiev'den ayrılan boştaki 32 yaşındaki Kongolü golcünün ligini yakından takip ettiği ve Bursaspor'un formasını da giymeyi istediği belirtildi.
    1. 24.8.2018
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