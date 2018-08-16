Saivet Bursa’da – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Saivet ’da

    Saivet <a href="/index/bursa?id=0ac6b8eb-a526-4543-8afa-b3355430871a" class="" rel="tag">Bursa</a>’da
    BURSASPOR, Senegalli Henri Saivet'yi 'ya getirdi. Timsah, 10 numara Saivet için Newcastle ile 1 yıllık kiralık anlaştı. Bedelsiz kiralanan 28 yaşındaki oyuncunun, ilk idmana bugün çıkması bekleniyor. 900 bin Euro alacağı bildirilen Henri, geçen sezon devre arası 'a kiralık gelmiş ve 12 maçta oynamıştı. Öte yandan eski futbolcu ve teknik direktör Nejat Biyediç, vefatının 7. yıldönümünde anıldı.
    SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
    1. 16.8.2018
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