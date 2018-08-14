Bursaspor Saivet ile anlaştı!
Bursaspor, Henri Saivet ile prensip anlaşmasına vardı.
- 14.8.2018 16:30
- Güncelleme: 14.8.2018 16:50
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Samsunspor yönetimi kombine satışlarından umutlu
Toplam 1
Yorum
Samsun55 Samsunda olacağım, bütün maçlarımıza giderim..Lütfen takıma destek olalım..
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Cimbom tek aday
Toplam 1
Yorum
keita 3 milyon kiralama 3 milyon kendisine en az 6 milyon euro tek bir sene için hiç gerek yok
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Feghouli ayrılmak istemiyor
Toplam 9
Yorum
sipahi valla öyle diyoruz da donka yapılan sözleşmede şahane bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
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