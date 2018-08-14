Bursaspor Saivet ile anlaştı!
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Saivet ile anlaştı!

    Bursaspor Saivet ile anlaştı!

    , ile prensip anlaşmasına vardı.

    , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen Newcastle Unitedlı ile prensip anlaşmasına vardı. (beIN SPORTS)
    1. 14.8.2018 16:30
    2. Güncelleme: 14.8.2018 16:50
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