Bursaspor, Medipoş Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Mossoro’yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Batalla'nın takıma veda etmesinin ardından Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen Bursaspor yönetimi, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da gözdesi Başakşehir'de forma giyen 35 yaşındaki Mossoro'yu kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Aybaba'nın Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde de yönetime Mossoro'nun kadroya katılması için rapor sunduğu öğrenildi.
İstikrar abidesi
Geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2014-2015 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncunun İstanbul ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mossoro, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 sezonunda 38, 2016-17 sezonunda ise 40 resmi maça çıkara istikrarlı bir görüntü sergiledi.
- 23.7.2018 13:54
-
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
-
İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
-
Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
Bursaspor’da Mossoro sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.