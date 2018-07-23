Bursaspor’da Mossoro sesleri
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ’da sesleri

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da <a href="/index/mossoro?id=09de4677-ce66-417b-b8a1-bebf65fc4bd7" class="" rel="tag">Mossoro</a> sesleri

    , Medipoş forması giyen Brezilyalı oyuncu ’yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

    Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Batalla'nın takıma veda etmesinin ardından Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen yönetimi, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da gözdesi 'de forma giyen 35 yaşındaki 'yu kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.
    Aybaba'nın 'u çalıştırdığı dönemde de yönetime 'nun kadroya katılması için rapor sunduğu öğrenildi.

    İstikrar abidesi


    Geçen sezon formasıyla , , Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2014-2015 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncunun ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mossoro, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 sezonunda 38, 2016-17 sezonunda ise 40 resmi maça çıkara istikrarlı bir görüntü sergiledi.

    1. 23.7.2018 13:54
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