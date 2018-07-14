Bursaspor’da gündem forvet – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’da gündem forvet

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da gündem forvet

    Afyon kampını tamamlayan 'da , takımın son durumu ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

    İyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Aybaba, "Eksiklerimiz var. İki ya da üç forvet transferi yapacağız. Yönetim kanadı ve arkadaşlarımız da gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar yapıyor" dedi.

    4 MAÇLA TRANSFER
    , ikinci kamp dönemin tamamen maçlara yönelik olacağını belirtti. Aybaba, "Kondisyon ağırlıklı bölümü bitirdik. 4 hazırlık maçı yaparak, hangi mevkilere hangi futbolcuları alacağımıza karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 14.7.2018
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