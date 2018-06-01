Bursaspor'dan Kurt Zouma hamlesi! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    'dan hamlesi!

    Bursaspor'dan Kurt Zouma hamlesi!

    ekiplerinden 'un hedefindeki isim 'de kiralık olarak forma giyen 'li yıldız bulunuyor.

    Bonservisi 'de olan ve geçen sezon 'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç savunmacıya yeşil beyazlıların talip olduğu yazıldı. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre, Stoke City'de kiralık olarak 34 maçta görev alan ve bir dönem 'ın da gündeminde olan 'ya 'den 'un talip olduğu belirtildi.


    1. 1.6.2018 16:27
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