Bursaspor'dan Kurt Zouma hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un hedefindeki isim Stoke City'de kiralık olarak forma giyen Chelsea'li yıldız Kurt Zouma bulunuyor.
Bonservisi Chelsea'de olan ve geçen sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç savunmacıya yeşil beyazlıların talip olduğu yazıldı. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre, Stoke City'de kiralık olarak 34 maçta görev alan ve bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde olan Kurt Zouma'ya Süper Lig'den Bursaspor'un talip olduğu belirtildi.
- 1.6.2018 16:27
-
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
-
Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
-
Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Bursaspor'dan Kurt Zouma hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.