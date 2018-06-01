Bursaspor'dan Kurt Zouma hamlesi!

Bonservisi Chelsea'de olan ve geçen sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç savunmacıya yeşil beyazlıların talip olduğu yazıldı. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre, Stoke City'de kiralık olarak 34 maçta görev alan ve bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde olan Kurt Zouma'ya Süper Lig'den Bursaspor'un talip olduğu belirtildi.





