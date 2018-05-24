Bursaspor'a Uludağ eteklerinde yeni tesis

Projeyi hazırlayan mimar Hasan Sözüneri, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'a hazırladığı çalışmaların çizimlerini göstererek, bilgiler verdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada, son günlerde yeşil-beyazlı kulübe kazandırmak istedikleri projeleri açıklamaya başladıklarını söyledi.

Bursaspor Spor Lisesi projesinin ardından Kendir Yaylası projesinin de hazırlandığını anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Mimar Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine kalemini konuşturmuş. Çok güzel bir tesis olmuş. Bursaspor camiası için de güzel bir haber oldu. Tesis tamamlandığında Bursaspor buradan para kazanacak. Bursaspor kamp için yurt dışına gitmeyecek, yurt dışındaki takımlar Bursa'ya gelecek. Gönül ister ki Bursaspor olarak bunun maliyetini biz karşılayarak tesisi tamamlayalım ancak olmazsa yap-işlet-devret modeliyle olacak. Çalıştık güzel şeyler ortaya çıkardık. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyler ortaya çıkaracağız."

Ali Ay, Kendir Yaylası projesinin kulübün 26-27 Mayıs tarihlerinde Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak genel kurulunda tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

SÖZÜNERİ: "GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ TAKIMLARIN MERKEZLERİNİ İNCELEDİK"

Mimar Hasan Sözüneri ise Bursaspor Kulübü tarafından, bölgeye yapılması planlanan tesisle ilgili bir çalışma yapmasının istendiğini aktararak, "Bölgeye gidip, araziyi inceledik. Kendilerinden ihtiyaç programıyla ilgili bilgiler aldık. Daha sonra dünyadaki ünlü, gelişmiş ülkelerdeki takımların merkezlerini inceledik." dedi.

Yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucu 4 mevsim ve futbolun yanı sıra tüm spor branşlarının kullanılabileceği bir tesis projesi hazırladıklarını anlatan Sözüneri, şunları kaydetti:

"Güncel, çağdaş malzemelerin kullanıldığı, dağ ve yöresel mimarilerin izlerini taşıyan, farklı takımların aynı anda kalabildiği, içinde 3 koldan yerleşimin olduğu, 110 odanın bulunduğu, 4 dünya standartlarında antrenman sahası, kapalı çift kortlu spor salonu, spa, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve Bursa'nın plakasını çağrıştıran rakamından yola çıkarak 16 bungolov evinin olduğu açık alanlarda alternatif sporların yapılabildiği bir tesis planladık."

Sözüneri, arazinin, Bursa ve İstanbul'a yakınlığından dolayı ulaşım kolaylığı bulunduğunu belirterek, "Bursaspor'a uzun yıllar gelir getirecek bir turistik tesis niteliğinde bir tesis olacak. İnşallah kısa zamanda yapımı nasip olur." ifadesini kullandı.