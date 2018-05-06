Mustafa Er tribüne gönderildi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybeden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, mücadelenin 85. dakikasında hakem tarafından tribüne gönderildi. Er, Titi'nin 85. dakikada Janssen'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından dördüncü hakeme yoğun itiraz etti. Mustafa Er, daha sonra karşılaşmanın orta hakemi Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderildi. Yedek kulübesinde bulunan futbolcu Kubilay Kanatsızkuş da itirazlarından dolayı Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Mustafa Er'in yanı sıra Bursaspor kulüp tercümanı da tribüne gönderildi.
- 6.5.2018 18:16
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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