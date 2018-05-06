Mustafa Er tribüne gönderildi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    tribüne gönderildi

    Mustafa Er tribüne gönderildi
    Teknik Direktörü , maçının 85. dakikasında hakem tarafından tribüne gönderildi.

    'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybeden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, mücadelenin 85. dakikasında hakem tarafından tribüne gönderildi. Er, Titi'nin 85. dakikada Janssen'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından dördüncü hakeme yoğun itiraz etti. Mustafa Er, daha sonra karşılaşmanın orta hakemi Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderildi. Yedek kulübesinde bulunan futbolcu Kubilay Kanatsızkuş da itirazlarından dolayı Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

    Mustafa Er'in yanı sıra Bursaspor kulüp tercümanı da tribüne gönderildi.
    1. 6.5.2018 18:16
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