Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Emmanuel Badu ve John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Harun Tekin ise takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor kafilesi, bugün öğle saatlerinde karayolu ile İzmir'e gidecek ve yarın son çalışmasını İzmir'de yapacak.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:53
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Toplam 7
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GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
Bursaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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