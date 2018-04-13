Bursaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ’da hazırlıkları sürüyor

    Bursaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    29. haftasında 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam eti. Bursasporlu oyuncular daha sonraki bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
    Emmanuel Badu ve John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, ise takımla birlikte çalıştı.
    kafilesi, bugün öğle saatlerinde karayolu ile 'e gidecek ve yarın son çalışmasını İzmir'de yapacak.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:53
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