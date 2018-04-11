Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’da hazırlıklar sürüyor

    Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
    , bugün akşam üzeri yaptığı ikinci antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    'in 29. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına bugün yapılan çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışma ile devam etti. Sakatlığı iyileşen Emmanuel Badu özel kuvvet çalışması yaparken, John Bostock ise takımdan ayrı çalıştı. Timsah, yarın akşam üzeri yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    AMPUTE TAKIMINDAN ZİYARET
    Öte yandan Bursa Ampute Takımı sporcuları ve yöneticileri antrenman öncesi 'ne gelerek kulübü ziyaret etti. Daha sonra takımla birlikte bir süre antrenman yapan sporcular, kaptan 'ya baklava ikram ederken, Göztepe maçında başarı dilediler.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:42
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