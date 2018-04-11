Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
Bursaspor, bugün akşam üzeri yaptığı ikinci antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına bugün yapılan çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışma ile devam etti. Sakatlığı iyileşen Emmanuel Badu özel kuvvet çalışması yaparken, John Bostock ise takımdan ayrı çalıştı. Timsah, yarın akşam üzeri yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
AMPUTE TAKIMINDAN ZİYARET
Öte yandan Bursa Ampute Takımı sporcuları ve yöneticileri antrenman öncesi Özlüce Tesisleri'ne gelerek kulübü ziyaret etti. Daha sonra takımla birlikte bir süre antrenman yapan sporcular, kaptan Pablo Batalla'ya baklava ikram ederken, Göztepe maçında başarı dilediler.
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına bugün yapılan çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışma ile devam etti. Sakatlığı iyileşen Emmanuel Badu özel kuvvet çalışması yaparken, John Bostock ise takımdan ayrı çalıştı. Timsah, yarın akşam üzeri yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
AMPUTE TAKIMINDAN ZİYARET
Öte yandan Bursa Ampute Takımı sporcuları ve yöneticileri antrenman öncesi Özlüce Tesisleri'ne gelerek kulübü ziyaret etti. Daha sonra takımla birlikte bir süre antrenman yapan sporcular, kaptan Pablo Batalla'ya baklava ikram ederken, Göztepe maçında başarı dilediler.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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