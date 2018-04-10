Bursa’da Le Guen yolcu! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Bursa’da yolcu!

    Bursa’da Le Guen yolcu!

    yenilgisi sonrası toplanan yönetim Fransız çalıştırıcının biletini kesti 1 milyon Euro’luk tazminatını isteyen ’den indirim istendi ve süre verildi

    'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Paul 'e kesildi. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ikinci yarısında da düşüşe geçen ve son 14 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Timsah'ta evindeki 1-0'lık yenilgisi bardağı taşırdı. Mağlubiyet sonrasında toplanan Bursaspor yönetimi, Le Guen'le yolları ayırmak için düğmeye bastı. Başkan Ali Ay, Fransız teknik adama kendisiyle yollarını ayırmak istediğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, bunun üzerine tazminatının tamamını istediğini bildirdi. Başkan Ay, 1 milyon euro'luk tazminat bedelini indirmeyi teklif etti ve kendisine düşünmesi için süre verdi. Le Guen'le yolların ayrılması halinde, yeşil-beyazlıların ligdeki kaderini belirleyecek son 6 maçta takımın, Antrenör 'e teslim edilmesi bekleniyor.

    TEHLİKE ÇANLARI YİNE ÇALIYOR
    Geçen sezon 'a karşı çıktığı son maçta aldığı 3 puanla ligde kalan yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa yenilgisiyle geçen yıl olduğu gibi yeniden çemberinin içine girdi. Paul Le Guen'le sezona iyi başlayan ilk 14 haftada 4 yenilgi alan Bursaspor, sonraki 14 maçlık periyotta ise sadece 2 galibiyetle dibe vurdu. Timsah'ın ateş hattındaki Osmanlı'yla arasında 5 puan fark kaldı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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