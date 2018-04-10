Bursa’da Le Guen yolcu!
Kasımpaşa yenilgisi sonrası toplanan yönetim Fransız çalıştırıcının biletini kesti 1 milyon Euro’luk tazminatını isteyen Le Guen’den indirim istendi ve süre verildi
TEHLİKE ÇANLARI YİNE ÇALIYOR
Geçen sezon Trabzonspor'a karşı çıktığı son maçta aldığı 3 puanla ligde kalan yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa yenilgisiyle geçen yıl olduğu gibi yeniden tehlike çemberinin içine girdi. Paul Le Guen'le sezona iyi başlayan ilk 14 haftada 4 yenilgi alan Bursaspor, sonraki 14 maçlık periyotta ise sadece 2 galibiyetle dibe vurdu. Timsah'ın ateş hattındaki Osmanlı'yla arasında 5 puan fark kaldı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:00
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
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GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Bursa’da Le Guen yolcu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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