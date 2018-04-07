Timsah, iç sahada kayıp istemiyor
Bu sezon ligde iç sahada yalnızca 3 maçtan puan çıkartamayan Bursaspor, yarın taraftarı önünde karşılaşacağı Kasımpaşa mücadelesinden de galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.
BURSASPOR PAŞA'YA KARŞI ÜSTÜN
İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 maçın 10'unda Bursaspor sahadan 3 puan ile ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, İstanbul ekibi ile iç sahada çıktığı 8 maçın 6'sından galibiyet ile ayrıldı. Rakibine evinde yalnızca 1 maçta kaybeden Bursaspor, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı. Taraftarı önünde Kasımpaşa'yı son 3 maçtır mağlup etmeyi başaran Timsah, bu maçlarda 10 kez gol sevinci yaşadı.
BATALLA VE BADU YOK, BOSTOCK BELİRSİZ
Bursaspor'da sakatlığı süren Badu ile kart cezalısı Batalla, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Bostock'un durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, hafta içi yapılan basın toplantısında Arjantinli oyuncunun kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Pablo dev bir oyuncu bizim için. Hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
DÜDÜK METE KALKAVAN'DA
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:11
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
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GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23
Toplam 1
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NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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