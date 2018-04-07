Timsah, iç sahada kayıp istemiyor – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Timsah, iç sahada kayıp istemiyor

    Timsah, iç sahada kayıp istemiyor

    Bu sezon ligde iç sahada yalnızca 3 maçtan puan çıkartamayan , yarın taraftarı önünde karşılaşacağı mücadelesinden de galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.

    Yeşil-beyazlılar, Spor Toto 'in 28. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak. Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen ve 27 hafta sonunda 33 puan toplayabilen Le Guen'in öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. 'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

    BURSASPOR PAŞA'YA KARŞI ÜSTÜN
    İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 maçın 10'unda sahadan 3 puan ile ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, ekibi ile iç sahada çıktığı 8 maçın 6'sından galibiyet ile ayrıldı. Rakibine evinde yalnızca 1 maçta kaybeden Bursaspor, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı. Taraftarı önünde Kasımpaşa'yı son 3 maçtır mağlup etmeyi başaran Timsah, bu maçlarda 10 kez gol sevinci yaşadı.

    BATALLA VE BADU YOK, BOSTOCK BELİRSİZ
    Bursaspor'da sakatlığı süren ile kart cezalısı , yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrı çalışan 'un durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, hafta içi yapılan basın toplantısında Arjantinli oyuncunun kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Pablo dev bir oyuncu bizim için. Hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

    DÜDÜK METE KALKAVAN'DA
    Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:11
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