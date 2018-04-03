Bursaspor, Batalla’yı Paşa maçında arayacak – Fotomaç – 03 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Batalla’yı Paşa maçında arayacak

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, Batalla’yı Paşa maçında arayacak

    'da kaptan maçında gördüğü nedeniyle kritik maçında cezalı duruma düşerken, yeşil-beyazlılar bu sezon Arjantinli yıldızın forma giyemediği 4 maçı da kazanamadı.

    'da kaptan maçında gördüğü nedeniyle kritik maçında cezalı duruma düşerken, yeşil-beyazlılar bu sezon Arjantinli yıldızın forma giyemediği 4 maçı da kazanamadı. Son 2.5 sezon içerisinde ise 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Tecrübeli maestro, bu sezon ligde oynadığı 23 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist ile toplam 10 gole katkıda bulundu.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Batalla’yı Paşa maçında arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN