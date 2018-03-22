Bursaspor'da hazırlıklar başladı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'da hazırlıklar başladı

    Bursaspor'da hazırlıklar başladı

    , 'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam eden antrenman, tempolu koşular ile sona erdi.

    'da sakatlıkları süren Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş ve 'ın tedavilerine devam edildi.

    Yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:55
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