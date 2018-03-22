Bursaspor'da hazırlıklar başladı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam eden antrenman, tempolu koşular ile sona erdi.
Bursaspor'da sakatlıkları süren Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş ve Sercan Yıldırım'ın tedavilerine devam edildi.
Yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:55
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